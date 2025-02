Sobrevivi a um esfaqueamento: A história chocante de mãe e filho vítimas de violência doméstica - Veja a conversa completa

Há 1h e 7min

No «Dois às 10», Gonçalo Carvalho recorda o ataque que sofreu há dois anos, juntamente com a sua mãe, por parte do seu progenitor. O jovem de 19 anos revive o momento de terror em que foi esfaqueado e como a sua mãe o salvou. Gonçalo partilha ainda a sua luta pela recuperação e o medo que sente.

Leonor partilhou a sua história de vida marcada por uma tragédia familiar. Após sete anos a viver com o seu companheiro sem serem um casal, Leonor procura reencontrar a paz e a felicidade ao lado do seu filho, Gonçalo. A conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira revelou a força desta mãe que, após um período de sofrimento, procura reconstruir a sua vida e encontrar a paz que tanto anseia.

