Sobrinha de Sandra terá sido fruto de um abuso sexual. Seis meses depois, é dito à vítima que já não pode apresentar queixa

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Sandra Ventos, que procura a sobrinha dada para a adoção sem a autorização da família. A nossa convidada fala-nos do facto da sua sobrinha Gabriela ter sido fruto de um abuso sexual. Passado seis meses do ocorrido, a irmã de Sandra tentou fazer queixa, mas foi-lhe dito que já não era possível. Sandra explica-nos que a sobrinha foi criada pela avó materna até aos 3 anos.