«Socorro! Estou a arder!»

Há 1h e 51min

Em «Cacau», Justino (António Capelo) recrimina em fúria Filó (Sofia Nichilson) por não ter feito nada para contrariar Simone (Alexandra Lencastre), estragando com isso a vida a Regina (Christine Fernandes). Justino começa a sentir-se mal sem conseguir respirar, sendo levado para a sala. Filó vira a sua fúria para Lola (Ana Bustorff) por ela ter contado antes do tempo a Regina o que devia ter sido ela a dizer. Soraia (Paula Neves) sai em defesa de Lola a dizer a Filó que foi ela que o fez. Filó acusa furiosa Soraia de estar a fazer tudo para ficar com Quim (Paulo Calatré). Repara no tacho com água e atira-o a Soraia, com Tomané (Salvador Nery)a atirar-se para cima de Soraia, evitando uma tragédia. Filó grita aflita por se ter queimado a ela própria.