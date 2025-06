Sofia avisa Filipe: «Ganhas muito mais se não me esconderes coisas»

Há 1h e 23min

Em «A Protegida», Sofia Ferreira (Catarina Rebelo) observa Filipe (João Pedro Dantas) a conversar com o Jogador de bilhar. Ele diz que houve um problema com a carga e uma parte ficou retida. O jogador diz que precisa de um sítio para guardar a carga. Sofia percebe a tensão entre eles. Filipe bebe uma bebida, preocupado com a conversa que teve. Sofia pergunta-lhe o que se passa e diz que podem guardar o tabaco ali na arrecadação. Sofia diz a Filipe que ganha mais se não lhe esconder as coisas.