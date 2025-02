Há 1h e 29min

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) está a apagar as luzes, quando ouve um barulho vindo do escritório do filho e resolve ir ver o que se passa.

Sofia (Catarina Rebelo) e Manuel (Duarte Gomes) vasculham o escritório de Hector, mas não encontram nada que lhes agrade. Anita aparece atraída pelo barulho e eles escondem-se, mas a Mochila de Manuel fica por ali. Conseguem escondê-la antes que Anita a veja. Ela não vê ninguém e volta a sair do escritório.