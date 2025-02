Sofia engana Irene e finge estar a ter um ataque de pânico: «Tenho de ir para um sítio onde ele não me encontre»

Há 50 min

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) e Irene (Sílvia Filipe) estão a colocar novas mesas e cadeiras, quando Sofia começa a fechar as janelas e tenta fechar a porta, mas não consegue impedir que Manuel (Duarte Gomes) entre. Ele pede-lhe para voltar para casa e fala num tom ameaçador. Irene liga para a polícia e Manuel foge. Sofia diz que não pode continuar ali e tenciona fugir para o estrangeiro. Irene fica preocupada, mas também desconfiada. Sofia sai do restaurante a chorar, mas muda de atitude rapidamente, limpa as lágrimas e corre para o carro de Manuel, a sorrir. Beija-o, apaixonada, e ele pergunta-lhe se já sabe para onde vão. Sofia diz que já recebeu a localização e vão finalmente sair daquele fim de mundo.