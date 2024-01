Sofia Grillo deixa mensagem a Carlos Cunha: «Tenho uma grande admiração por ti»

Há 2h e 56min

No «Dois às 10», o ator que se estreou-se no teatro em 1973, comemora agora 50 anos de carreira, e fala-nos um pouco do futuro da sua personagem «Rufino» na novela «Festa é Festa».