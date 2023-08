Sofia Matos: «O sistema está feito para castigar o agressor, mas não para ajudarmos a vítima»

Há 3h e 47min

No «Dois às 10», acompanhada por Joana Amaral Dias, psicóloga e Vítor Marques, inspetor da PJ, a advogada comenta o caso de uma mulher que se escondeu num café para evitar a morte pelas mãos do marido, que a ameaçou com uma arma carregada.