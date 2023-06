Há 41 min

No «Dois às 10», a advogada Sofia Matos e a psicóloga Vera de Melo comentam o caso da jovem de 16 anos que foi espancada por duas maiores de idade, no Porto. O inspetor-chefe da PJ Vítor Marques faz um alerta relativamente ao aparecimento destas imagens, dois anos depois do sucedido.