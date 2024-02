Há 1h e 23min

No «Dois às 10», Sofia Nicholson, que dá vida a «Filó» na novela Cacau, fala do legado deixado pelo seu pai como escritor e um ator muito reconhecido. O filho seguiu também a carreira de ator e Sofia revela que este tem feito de questão de vingar no mundo da representação sem qualquer influência da mãe.