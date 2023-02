Sofia recorda polémica com Ana Sofia «Eu fui um bocado arrastada pela Sílvia…»

Há 29 min

No último dia da Ex-periência, Sofia recorda a polémica com Ana Sofia. «Eu fui um bocado arrastada pela Sílvia (…) Acabei por me sentir um bocado culpada de tudo o que se tinha passado e eu nem sequer tinha gerido nada», afirma, garantindo que nunca teria partilhado a conversa privada de Ana Sofia, caso a Sílvia não tivesse começado: «Eu não gosto de confusões. Gosto de estar no meu cantinho. Para problemas já tenho os meus. Não preciso de ir resolver o problema dos outros...»