Sofia sofreu um AVC, aos 23 anos, sem que nada o fizesse prever - Veja a conversa completa

No «Dois às 10», conhecemos a história de Sofia Ferreira. Sofia conta que teve um AVC aos 23 anos e que nada fazia prever tal episódio. Conta que estava com o namorado quando teve uma dor forte na cabeça e quando mete a mão à cabeça, o braço caiu. Ambos perceberam que estava a sofrer um episódio de AVC, no entanto não exprimiram para não ficar mais assustados. Sofia acredita que a causa se deveu a um conjunto de fatores, stress (porque estava a termina a tese), pressão que sentia em ter boa nota e a uma veia malformada. O AVC afetou-lhe o lado esquerdo e teve de aprender a fazer tudo: a vestir, calcar, tomar banho e comer… temeu pela vida, principalmente tinha receio de não recuperar.