Soma e segue - 03 de outubro de 2025
Ontem às 17:25
Com Manuel Luís Goucha
Mais Vistos
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
V+ TVI
2 out, 11:41
1
01:17
«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral
Secret Story
Ontem às 15:45
2
02:34
«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir
Secret Story
Há 2h e 57min
3
Cantor de músicas de novelas da TVI vê a filha a lutar pela vida
Novelas
24 mar, 12:32
4
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega
Secret Story
1 out, 11:11
5
Mafalda Castro rendida a colega da TVI: «Não tem medo do talento dos outros»
V+ TVI
Ontem às 16:54
6
EM DESTAQUE
Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu
Dois às 10
Ontem às 18:02
Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»
Secret Story
Ontem às 15:59
Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno
Novelas
Ontem às 15:32
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina
Secret Story
Ontem às 16:59
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»
Secret Story
Ontem às 15:16
«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre
Novelas
Ontem às 13:01
O momento mais esperado: Pedro dá abraço emocionado à mulher, Marisa
Secret Story
Há 2h e 16min
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:35
Proximidade máxima: Liliana e Fábio aos beijinhos e abraços na casa de banho
Secret Story
Há 1h e 35min
Casa celebra aniversário de Marisa, mas Pedro continua lavado em lágrimas. E não é o único
Secret Story
Há 2h e 17min
Exclusivo TVI: Anjos falam sobre o processo contra Joana Marques - A entrevista completa
Jornal Nacional
Ontem às 21:41
Marisa recebe presente de aniversário especial e não contém a emoção
Secret Story
Há 2h e 17min
A ACONTECER
Diário da Manhã - 04 de outubro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 04 de outubro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
A Protegida: Inédito! Mariana e Mónica entram em acordo
A Protegida
Ontem às 23:59
A Protegida: Virgílio ganha coragem de fazer o que deseja há muito
A Protegida
Ontem às 23:59
A Protegida: Jantar afrodisíaco deixa Mariana e JD cheios de desejo
A Protegida
Ontem às 23:59
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
Ontem às 10:58
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Ontem às 09:14
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
2 out, 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
2 out, 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
2 out, 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
Ontem às 09:45