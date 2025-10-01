TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Soma e segue - 1 de outubro de 2025
Ontem às 17:30
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
1
«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira
V+ TVI
30 set, 13:11
2
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Secret Story
Ontem às 09:44
3
Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa
V+ TVI
30 set, 16:59
4
«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados
Novelas
Ontem às 16:44
5
Entre na festa de aniversário de Beatriz, filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira!
24 mar, 11:11
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico
Secret Story
Ontem às 18:27
Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó
Dois às 10
Há 1h e 12min
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio, Óscar e Isabel são apanhados com droga pela polícia
Novelas
Há 36 min
Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento
Dois às 10
Ontem às 17:00
Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo
Novelas
Ontem às 16:13
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato
Secret Story
Ontem às 17:27
TVI PLAYER
"Ouviu-se a voz de um soldado israelita exigindo que pusessem as mãos no ar e foi dada ordem para que os telemóveis fossem lançados ao mar"
Jornal da CNN
Ontem às 23:45
Secret Story 9 - Extra - 2 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Secret Story 9 - Especial - 1 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
A Protegida: Chegou o maior pesadelo de Sofia
A Protegida
Ontem às 23:25
Mais próximos: Vera volta a pedir desculpas a Dylan e dá-lhe um beijinho repenicado
Secret Story
Há 1h e 35min
Secret Story 9 - Extra - 1 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:05
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cristina Ferreira sobre o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó: «Ela não atendeu o telefone»(1)
Dois às 10
Há 7 min
Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»
Dois às 10
Há 20 min
Cristina Ferreira dá notícia: «Ficámos muito tristes…»
Dois às 10
Há 28 min
Mariana - 2 de outubro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 2 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Mafalda 'entala' Eduardo: «Quem enviou a foto é o assassino e está a conspirar com o Eduardo»
A Fazenda
Ontem às 23:59
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela
Novelas
Ontem às 10:20
Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia
Novelas
Ontem às 10:53
«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida
Novelas
Ontem às 15:21
Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações
Novelas
Ontem às 14:57
Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»
Novelas
Ontem às 10:27
Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo
Novelas
Ontem às 08:57