Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Soma e segue - 1 de setembro de 2025

Ontem às 17:25
Soma e segue - 1 de setembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Mais Vistos

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
Ontem às 13:23
1

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

Novelas
26 ago, 14:18
2

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

Big Brother
21 jul, 11:48
3

Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»

Dois às 10
Ontem às 12:22
4

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

Novelas
18 ago, 09:27
5
03:43

Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda

Big Brother
Hoje às 08:46
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Os 4 exercícios transformadores que fizeram Márcia Soares perder muito peso

Big Brother
Há 2h e 54min

Cristina Ferreira à beira das lágrimas ao ouvir história de Jandira Dias: «Está-me a dar uma tristeza»

Dois às 10
Há 2h e 14min

Foi assim que Rita Pereira e o namorado Guillaume se conheceram. E a relação já dura há mais de uma década

Novelas
Há 3h e 30min

A família TVI aumentou! Veja a primeira foto do bebé que acaba de nascer

V+ TVI
Hoje às 09:49

Atriz brasileira a viver em Portugal é diagnosticada com o mesmo tipo de cancro pela segunda vez

V+ TVI
Há 2h e 52min

Tatiana Boa Nova declara-se ao marido e a mensagem é a mais bonita que vai ler

Big Brother
Há 1h e 39min

TVI PLAYER

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

Big Brother
Ontem às 22:02

Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage

Big Brother
Há 2h e 32min

Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves

Dois às 10
Hoje às 10:32

A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida

A Protegida
Ontem às 23:30

Big Brother - Extra - 1 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:15

Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria

Big Brother
Há 2h e 46min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Dois às 10
Há 1h e 49min

«Ando a avisar que as pessoas não estão bem»: A morte trágica de uma criança que chocou Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 1h e 51min

O outro lado de Ana Paula Martins. Ministra da Saúde emociona-se no «Dois às 10» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 2h e 19min

Ana Paula Martins sobre dificuldades de ser Ministra da Saúde: «Existe sempre um sofrimento»

Dois às 10
Há 2h e 26min

A surpreendente mensagem da filha para Ana Paula Martins: «Não estava nada à espera»

Dois às 10
Há 2h e 32min

Ana Paula Martins recorda convite para Ministra da Saúde: «Não contei a ninguém»

Dois às 10
Há 2h e 41min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia

Novelas
Hoje às 10:17

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

Novelas
Hoje às 09:59

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

Novelas
Hoje às 10:10

Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»

Novelas
Há 3h e 47min

Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo

Novelas
Hoje às 09:55

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?

Novelas
Hoje às 09:30
IOL Footer MIN