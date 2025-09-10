Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Soma e segue - 10 de setembro de 2025

Ontem às 17:25
Soma e segue - 10 de setembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Novelas
9 set, 12:17
Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

Novelas
25 jun, 15:39
Especialista garante que não é genética. O 'mistério' das incríveis pernas aos 60 anos desta apresentadora espanhola

V+ TVI
8 set, 12:34
Exclusivo avançado pelo "V+ Fama" é notícia na imprensa internacional

V+ TVI
Ontem às 15:33
O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

Big Brother
9 set, 17:13
Agir vai ser pai e o nome da madrinha vai surpreendê-lo

V+ TVI
9 set, 14:58
EM DESTAQUE

Filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão encanta seguidores com gesto emocionante

Novelas
Ontem às 16:45

Sobe a temperatura! Mafalda Diamond mostra momentos de paixão com Diogo Marcelino

Big Brother
Ontem às 12:00

Depois de celebrar 48 anos, Cristina Ferreira aparece na TVI com novidade que conquistou os fãs

Dois às 10
Ontem às 13:04

Cristina Ferreira exibe os mimos que recebeu no seu aniversário — incluindo um muito especial, que recebeu do filho

V+ TVI
Ontem às 17:47

Um milhão num dia? Estrela de reality-show revela segredo do sucesso. E é mais simples do que parece

Big Brother
Ontem às 12:32

Momentos de terror: Miguel Vicente recebe ameaça contra o filho bebé. E é perturbadora

Big Brother
Ontem às 16:19

Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral

Big Brother
Ontem às 20:13

Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos

Big Brother
Ontem às 11:36

A Protegida - A Protegida: Beijo de Hector a Mariana acaba mal - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:17

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Hoje às 02:35

A Fazenda - A Fazenda: Gaspar fica destroçado ao saber que Leonor dormiu com Miguel - Gravação automática

A Fazenda
Ontem às 23:46

"Violência", a última palavra proferida por Charlie Kirk antes de ser assassinado

CNN Prime Time
Hoje às 00:24
Festa é festa - 11 de setembro - Gravação automática

Festa é festa
Hoje às 02:32

Mariana - 11 de setembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:20

Festa é Festa: Teixeira vai embora da Bela Vida e leva companhia

Festa é festa
Hoje às 02:00

Big Brother Verão - Extra - 11 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: Obcecado, Hector beija Mariana à força

A Protegida
Ontem às 23:58

Mafalda ataca Alba: «Não se costuma ter compaixão por violadores»

A Fazenda
Ontem às 23:56
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
Ontem às 09:27

Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar

Novelas
Ontem às 09:57

Já nasceu o filho de Gabriela Barros e Miguel Thiré: descubra o significado surpreendente do nome

Novelas
Ontem às 16:02

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Novelas
9 set, 11:22

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44