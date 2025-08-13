Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Cristina Ferreira faz confidência sobre Francisco Vale: «Não achou muita graça àquilo que a Jéssica Galhofas disse aqui»
Dois às 10
Há 9 min
Cláudio Ramos comenta separação de Carolina Braga e Diogo Bordin: «O país vai dizer que o Diogo Bordin está envolvido com o António Leal e Silva»
Dois às 10
Há 12 min
Gonçalo Quinaz reage à separação de Carolina Braga e Diogo Bordin e atira a Cláudio Ramos: «Ele é que provocou»
Dois às 10
Há 12 min
Cristina Ferreira reage à separação de Carolina Braga e Diogo Bordin: «Eu disse que não acreditava em nada disto!»
Dois às 10
Há 12 min
Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Tenho pena que ela não seja honesta naquilo que diz»
Dois às 10
Há 16 min
Cinha Jardim sobre Jéssica Vieira: «Não gosto nada da Jéssica a fazer aquele papel de sofrida!»
Dois às 10
Há 17 min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve
Dois às 10
Há 1h e 34min
À terceira é de vez? Catarina Miranda perde as estribeiras e faz as malas: «Vou sair deste programa»
Big Brother
Hoje às 01:39
10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro
Dois às 10
Há 1h e 19min
TVI PLAYER
Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»
Dois às 10
Ontem às 11:54
Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»
Dois às 10
Ontem às 12:20
Lágrimas e malas feitas. Miranda quer desistir: «Porque é que toda a gente nos quer ver separados?»
Big Brother
Ontem às 20:02
A ACONTECER
Cristina Ferreira faz confidência sobre Francisco Vale: «Não achou muita graça àquilo que a Jéssica Galhofas disse aqui»
Dois às 10
Há 9 min
Cláudio Ramos comenta separação de Carolina Braga e Diogo Bordin: «O país vai dizer que o Diogo Bordin está envolvido com o António Leal e Silva»
Dois às 10
Há 12 min
Gonçalo Quinaz reage à separação de Carolina Braga e Diogo Bordin e atira a Cláudio Ramos: «Ele é que provocou»
Dois às 10
Há 12 min
Cristina Ferreira reage à separação de Carolina Braga e Diogo Bordin: «Eu disse que não acreditava em nada disto!»
Dois às 10
Há 12 min
Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Tenho pena que ela não seja honesta naquilo que diz»
Dois às 10
Há 16 min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha
Novelas
Ontem às 09:23
Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se
Novelas
Ontem às 09:50
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
Ontem às 11:21