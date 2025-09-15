TVI PLAYER
Soma e segue - 15 de setembro de 2025
Ontem às 17:25
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
Apaixonei-me por um homem 17 anos mais novo — e sou feliz como nunca
V+ TVI
Ontem às 16:39
1
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”
V+ TVI
Ontem às 17:07
2
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»
Secret Story
Ontem às 18:39
3
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025
Big Brother
30 jun, 01:14
4
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9
Secret Story
14 set, 23:10
5
Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português
Dois às 10
Ontem às 10:07
6
EM DESTAQUE
Catarina Miranda confessa: «O meu segundo lugar vale mais que o primeiro»
Dois às 10
Há 40 min
Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
Dois às 10
Há 3h e 4min
Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho
Secret Story
Há 2h e 53min
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Há 2h e 27min
Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País
Secret Story
Há 2h e 30min
Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»
Novelas
Ontem às 16:01
TVI PLAYER
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Eu disse aquilo que tu não querias ouvir»
Dois às 10
Há 47 min
Secret Story - Especial - 15 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»
Big Brother
13 set, 19:12
A Protegida: JD fica em maus lençóis por não contar a verdade
A Protegida
Ontem às 23:30
Dois às 10 - Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão e celebra vitória no «Big Brother Verão»
Dois às 10
Ontem às 09:50
A Fazenda: Depois de ter dado a vida por Talu, Eva é abandonada
A Fazenda
Ontem às 22:25
A ACONTECER
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Há 7 min
Cristina Ferreira faz confissão a Catarina Miranda: «Achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue»
Dois às 10
Há 8 min
Catarina Miranda voltaria a entrar num reality show? Ex-concorrente alerta: «Só entro se o Afonso entrar»
Dois às 10
Há 10 min
Catarina Miranda responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Afonso Leitão: «Sim»
Dois às 10
Há 14 min
Catarina Miranda sobre Afonso Leitão: «Fomos uma dupla excelente»
Dois às 10
Há 14 min
Catarina Miranda sobre a sua relação com Afonso Leitão fora da casa: «Estamo-nos a conhecer»
Dois às 10
Há 14 min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar
Novelas
Há 3h e 9min
Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher
Novelas
Há 2h e 44min
Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»
Novelas
Há 1h e 18min
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Há 2h e 27min
José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista
Novelas
Há 39 min
Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado
Novelas
Há 2h e 7min