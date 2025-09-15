Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Soma e segue - 15 de setembro de 2025

Ontem às 17:25
Soma e segue - 15 de setembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Apaixonei-me por um homem 17 anos mais novo — e sou feliz como nunca

V+ TVI
Ontem às 16:39
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”

V+ TVI
Ontem às 17:07
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Secret Story
Ontem às 18:39
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

Big Brother
30 jun, 01:14
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Secret Story
14 set, 23:10
Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português

Dois às 10
Ontem às 10:07
Catarina Miranda confessa: «O meu segundo lugar vale mais que o primeiro»

Dois às 10
Há 40 min

Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Dois às 10
Há 3h e 4min

Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho

Secret Story
Há 2h e 53min

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Novelas
Há 2h e 27min

Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País

Secret Story
Há 2h e 30min

Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

Novelas
Ontem às 16:01

Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Eu disse aquilo que tu não querias ouvir»

Dois às 10
Há 47 min

Secret Story - Especial - 15 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:45

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

Big Brother
13 set, 19:12

A Protegida: JD fica em maus lençóis por não contar a verdade

A Protegida
Ontem às 23:30

Dois às 10 - Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão e celebra vitória no «Big Brother Verão»

Dois às 10
Ontem às 09:50

A Fazenda: Depois de ter dado a vida por Talu, Eva é abandonada

A Fazenda
Ontem às 22:25
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão

Dois às 10
Há 7 min

Cristina Ferreira faz confissão a Catarina Miranda: «Achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue»

Dois às 10
Há 8 min

Catarina Miranda voltaria a entrar num reality show? Ex-concorrente alerta: «Só entro se o Afonso entrar»

Dois às 10
Há 10 min

Catarina Miranda responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Afonso Leitão: «Sim»

Dois às 10
Há 14 min

Catarina Miranda sobre Afonso Leitão: «Fomos uma dupla excelente»

Dois às 10
Há 14 min

Catarina Miranda sobre a sua relação com Afonso Leitão fora da casa: «Estamo-nos a conhecer»

Dois às 10
Há 14 min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar

Novelas
Há 3h e 9min

Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher

Novelas
Há 2h e 44min

Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»

Novelas
Há 1h e 18min

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Novelas
Há 2h e 27min

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Novelas
Há 39 min

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado

Novelas
Há 2h e 7min