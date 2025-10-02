TVI PLAYER
Soma e segue - 2 de outubro de 2025
Ontem às 17:20
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
V+ TVI
Ontem às 11:41
1
Alunos fazem pacto de morte em escola de Viseu: mãe evitou tragédia
V+ TVI
Ontem às 16:44
2
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»
V+ TVI
1 out, 16:48
3
01:25
O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir
Secret Story
Ontem às 22:19
4
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
5
01:43
"Corno manso": Após ver Dylan aos beijos com Vera, Mariana diz tudo sem filtros
Secret Story
Ontem às 22:42
6
EM DESTAQUE
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»
Secret Story
Ontem às 17:26
Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida
Dois às 10
Ontem às 17:00
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Há 21 min
Cristina Ferreira reage ao polémico discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos nos Globos de Ouro
Dois às 10
Ontem às 16:15
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
Ontem às 16:54
Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar
Secret Story
Há 1h e 4min
TVI PLAYER
Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»
Dois às 10
Ontem às 10:04
A Protegida - 2 de outubro - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:21
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:45
Dois às 10 - Romana recorda como terminou casamento após apaixonar-se num reality show
Dois às 10
Ontem às 09:50
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 20:03
A Fazenda - 2 de outubro - Veja o episódio aqui
A Fazenda
Ontem às 23:50
A ACONTECER
Ponto da situação sobre os Portugueses detidos em Israel
Diário da Manhã
Há 7 min
Filho de Luís Aleluia quebra silêncio sobre morte do ator: «Não se despediu de mim porque tínhamos discutido»
Dois às 10
Há 49 min
Mariana - Veja o episódio aqui
Mariana
Hoje às 02:41
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:36
A Protegida - 2 de outubro - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:21
A Fazenda: Joel conhece o pai
A Fazenda
Ontem às 23:59
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela
Novelas
1 out, 10:20
Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia
Novelas
1 out, 10:53
«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida
Novelas
1 out, 15:21
Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações
Novelas
1 out, 14:57
Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»
Novelas
1 out, 10:27
Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo
Novelas
1 out, 08:57