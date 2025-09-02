TVI PLAYER
Soma e segue - 2 de setembro de 2025
Ontem às 17:35
Com Manuel Luís Goucha.
Menino de 2 anos morre em casa e é deixado no sofá durante um dia inteiro. Pais são irmãos
V+ TVI
Há 2h e 51min
1
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
Dois às 10
Hoje às 08:58
2
Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços
Dois às 10
3 jul, 10:10
3
Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos
Novelas
1 set, 13:23
4
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina
V+ TVI
Ontem às 16:37
5
Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea
Novelas
26 ago, 14:18
6
Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita
Dois às 10
Há 1h e 33min
Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica
Big Brother
Hoje às 09:40
Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»
Novelas
Hoje às 11:54
Este é um dos alimentos em destaque na nova 'dieta' de Cristina Ferreira: «É dos melhores que podemos comer»
Dois às 10
Há 2h e 1min
Dois meses depois, Cristiano Ronaldo partilha carta dedicada a Diogo Jota: «A vida juntou-nos...»
V+ TVI
Há 2h e 1min
Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»
Dois às 10
Hoje às 12:15
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Hoje às 08:18
Cristina Ferreira incrédula com vídeo de casal embriagado a agredir motorista TVDE
Dois às 10
Hoje às 12:48
Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»
Dois às 10
Ontem às 12:50
A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa
A Protegida
Ontem às 23:30
Miranda mete mãos à cabeça e passa-se ao deparar-se com situação na cozinha
Big Brother
Há 2h e 12min
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram
Big Brother
Ontem às 17:07
TVI - Em cima da hora - 3 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 4min
TVI Jornal - 3 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Cristina Ferreira incrédula com vídeo de casal embriagado a agredir motorista TVDE
Dois às 10
Hoje às 12:48
Exclusivo: vídeo mostra casal a agredir motorista TVDE em Portugal
Dois às 10
Hoje às 12:47
«Dois às 10» contactou centro de saúde onde bebé de 11 meses morreu à porta. Esta foi a resposta recebida
Dois às 10
Hoje às 12:36
Aos 10 anos, Leonor enfrentou a leucemia… e a reação cruel dos colegas
Dois às 10
Hoje às 12:19
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda
Novelas
Hoje às 08:56
Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher
Novelas
Hoje às 10:03
Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo
Novelas
Hoje às 09:36
A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente
Novelas
Hoje às 10:17
Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»
Novelas
Hoje às 12:06
Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?
Novelas
Hoje às 10:34