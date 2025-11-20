TVI PLAYER
Participe na APP
Soma e segue - 20 de novembro de 2025
Ontem às 17:20
Com Manuel Luís Goucha.
«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada
Novelas
Ontem às 16:05
1
Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido
Novelas
18 set, 10:24
2
«O sítio mais feliz do mundo» não é a Disneyland, dizem jornalistas americanos. Está em Portugal
V+ TVI
Ontem às 14:52
3
06:33
Acertou? Leandro volta a apertar o botão dos segredos sobre Marisa e Pedro
Secret Story
Ontem às 22:15
4
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento
Secret Story
Ontem às 10:37
5
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa
Secret Story
Ontem às 10:03
6
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir
Secret Story
Ontem às 18:03
Onda de apoio a Nuno Markl, que sofreu AVC, não para. Apresentadora da TVI deixa mensagem de força
Dois às 10
Há 44 min
Vem aí em «A Protegida»: Carlota já está crescida e quer saber a verdade sobre o pai
Novelas
Há 22 min
Revelação bombástica: Ana Duarte, ex-Big Brother, voltou para o ex-companheiro
Secret Story
Ontem às 17:21
Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia
Dois às 10
Ontem às 16:18
Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»
Secret Story
Ontem às 21:48
Secret Story 9 - Extra - 20 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Mariana e Laura vende a fábrica a pessoa impensável
A Protegida
Ontem às 23:15
Pedro sai em defesa de Marisa: «Se está incomodada, para de provocar»
Secret Story
Há 53 min
«Está com a mão nas maminhas?»: Marisa e Pedro trocam carinhos marotos
Secret Story
Hoje às 01:15
Acertou? Leandro volta a apertar o botão dos segredos sobre Marisa e Pedro
Secret Story
Ontem às 22:15
Secret Story 9 - Especial - 20 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Mariana - 21 de novembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 20 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Laura e Mariana vendem a fábrica a Francisco
A Protegida
Ontem às 23:55
A Protegida: JD está vivo e tem uma nova vida lado de Mónica
A Protegida
Ontem às 23:54
A Protegida: A carta de despedida que Mariana recebeu de JD
A Protegida
Ontem às 23:53
Mariana: «Recuso-me a falar do JD como se fosse um assunto arrumado»
A Protegida
Ontem às 23:52
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
Ontem às 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
Ontem às 10:04
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
Ontem às 08:51
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
19 nov, 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38