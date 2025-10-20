Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Soma e segue - 20 de outubro de 2025

Ontem às 17:15
Soma e segue - 20 de outubro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Novelas
Ontem às 11:03
Vera foi expulsa do «Secret Story», mas ainda há uma grande revelação a fazer

Dois às 10
Ontem às 22:34
É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

Novelas
4 mar, 11:13
Afastado da TVI e do V+, António Leal e Silva esclarece tudo: «O mínimo que eu posso fazer é dar uma satisfação»

V+ TVI
Ontem às 15:17
Vera do «Secret Story»

Dois às 10
Ontem às 22:32
06:01

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Dois às 10
Há 1h e 12min
Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

Secret Story
Ontem às 23:01

Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro

Novelas
Ontem às 23:33

Estreia «Terra Forte»: Irmão gémeo de Sammy morre numa explosão

Novelas
Ontem às 22:37

Influencer morre após dar à luz devido a «complicação extremamente rara»

V+ TVI
Ontem às 17:57

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Dois às 10
Há 3h e 34min

Cláudio Ramos confronta Vera: «Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?»

Dois às 10
Há 1h e 45min

Secret Story 9 - Extra - 21 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Grávida, Tatiana Boa Nova cai em casa. Veja o vídeo

Secret Story
Há 1h e 27min

Vera assiste aos memes que se fizeram de si. Veja a reação da ex-concorrente

Dois às 10
Há 1h e 15min

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Dois às 10
Há 1h e 16min
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 6min

Vera expõe conversa com Inês sobre a relação desta: «Chegou a comentar comigo que…»

Dois às 10
Há 1h e 15min

Vera sobre Dylan: Poderíamos chegar longe como casal»

Dois às 10
Há 1h e 44min
«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão

Novelas
Há 1h e 55min

Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho

Novelas
Há 3h e 25min

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira

Novelas
Ontem às 16:49

Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu

Terra Forte
Ontem às 22:48

A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

A Fazenda
Hoje às 00:36