Soma e Segue - 23 de novembro de 2025

Hoje às 12:15
Soma e Segue - 23 de novembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Mais Vistos

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Dois às 10
21 nov, 16:00
1

Tenho 52 anos e envolvi-me com a filha do meu melhor amigo: «Nunca fui tão feliz, mas não sei como lhe contar»

V+ TVI
Ontem às 10:06
2

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

Dois às 10
21 nov, 14:30
3

Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

Dois às 10
21 nov, 13:00
4

Veterinários apelam a que não se comprem cães destas raças. Têm uma «vida de sofrimento»

Dois às 10
18 nov, 11:00
5

Cão a saltar

11 jun 2024, 16:02
6
EM DESTAQUE

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Novelas
21 nov, 11:44

Ela foi um ícone de beleza nos anos 90 e hoje ajuda a transformar a vida de outras pessoas

V+ TVI
21 nov, 16:35

Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

Dois às 10
21 nov, 13:00

Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»

Secret Story
21 nov, 16:31

«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante

Novelas
21 nov, 16:02

Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia

Secret Story
21 nov, 14:53

TVI PLAYER

Confusão à mesa: Bruna arrasa prato de Marisa Susana e abandona a refeição

Secret Story
Hoje às 13:44

Secret Story - A Semana - 23 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:30

Clima escaldante: Pedro Jorge e Marisa arriscam tudo para se beijarem

Secret Story
Hoje às 13:35

«Falta um beijo teu»: Pedro Jorge arrisca segredo mesmo em frente a Leandro

Secret Story
Ontem às 19:30

Secret Story - Diário - 22 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 17:05

A Protegida: JD perdeu a memória?

A Protegida
21 nov, 23:25
A ACONTECER

TVI Jornal - 23 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 13:00

Soma e Segue - 23 de novembro de 2025

Soma e segue
Hoje às 12:15

Querido, Mudei a Casa! - 23 de novembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 11:15

Missa - Igreja de Santo António da Charneca

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 23 de novembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:40

Secret Story - A Semana - 23 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:30
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Novelas
20 nov, 08:54

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Novelas
20 nov, 10:04

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Novelas
20 nov, 08:51

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

Novelas
19 nov, 15:01

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

Novelas
18 nov, 19:32

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Novelas
18 nov, 10:38