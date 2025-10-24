TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Soma e segue - 24 de outubro de 2025
Ontem às 17:30
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
Era a mulher mais bonita de Portugal nos anos 90 e começou num programa de TV infantil. Sabe de quem falamos?
V+ TVI
Ontem às 16:27
1
Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»
V+ TVI
Ontem às 17:08
2
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
V+ TVI
23 out, 11:24
3
É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras
Novelas
23 out, 10:15
4
Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos
Secret Story
Ontem às 18:51
5
Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!
Quero é Viver
23 jan 2023, 13:37
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Vera revela todos os detalhes das noites com Inês: «Debaixo dos lençóis...»
Secret Story
Ontem às 15:21
Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia
Novelas
Ontem às 14:59
Rejuvenescimento vaginal: o tratamento a que Fernanda Serrano se submeteu para se preparar para a menopausa
Dois às 10
Ontem às 14:24
Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar
Secret Story
Ontem às 16:25
Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho
Dois às 10
Ontem às 09:16
Revelação chocante: Kim Kardashian descobre aneurisma cerebral em exame
Secret Story
Ontem às 15:51
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 24 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:35
Lar em pânico - Motas dentro de lar espalham o medo entre idosos
TVI - Em cima da hora
Ontem às 14:20
«Tu teres-me trocado por outro»: Fábio e Liliana aos berros na cara um do outro
Secret Story
Ontem às 22:52
A Protegida: Mariana realiza o sonho de uma menina doente
A Protegida
Ontem às 23:10
Terra Forte: Flor encontra Rosa Maria na sua casa e eis o que acontece
Terra Forte
Ontem às 22:00
Secret Story 9 - Especial - 24 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana - 25 de outubro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
A Protegida: Duarte tenta violar Clarice, mas há alguém que chega a tempo
A Protegida
Ontem às 23:59
A Protegida: Óscar está em liberdade
A Protegida
Ontem às 23:55
A Protegida: Gonçalo aceita todos os torneios internacionais
A Protegida
Ontem às 23:54
A Protegida: Mariana realiza o sonho de Maria Clara
A Protegida
Ontem às 23:53
A Protegida: Jorge é barrado no restaurante da Mariana
A Protegida
Ontem às 23:52
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado
Novelas
Ontem às 08:58
Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD
Novelas
Ontem às 10:24
«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro
Novelas
23 out, 18:21
Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»
Novelas
23 out, 18:32
«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida
Novelas
23 out, 19:10
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 09:28