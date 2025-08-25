O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Soma e segue - 25 de agosto de 2025

Ontem às 17:30
Soma e segue - 25 de agosto de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Mais Vistos

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Big Brother
Ontem às 16:41
1

«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas

Big Brother
23 abr, 10:19
2

«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil

V+ TVI
Ontem às 12:11
3

“Sósia” portuguesa de Georgina Rodríguez revela lucro de milhares de euros por mês. E não é como influencer

V+ TVI
Ontem às 18:21
4

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Big Brother
Ontem às 00:21
5
01:32

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

Big Brother
Ontem às 22:33
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 23:04

Irreconhecível: Atriz vencedora de um Óscar perde 46 quilos

Novelas
Ontem às 17:36

Kina acusa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Eles dois levaram-me ao limite»

Dois às 10
Ontem às 15:51

Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa

Big Brother
Ontem às 17:19

Namoro a dois… até os filhos chegarem: Sofia Arruda diverte fãs com desabafo

Novelas
Ontem às 18:37

Mafalda Castro fez anos e a declaração de amor do namorado é de deitar uma lágrima

Big Brother
Ontem às 18:48

TVI PLAYER

Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita»

Big Brother
Ontem às 22:50

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

Big Brother
Ontem às 22:33

Maria Botelho Moniz confronta Catarina Miranda «Aquele é o quarto dos expulsos»

Big Brother
Ontem às 21:56

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Ontem às 22:47

Depois de ‘bate-boca’ com Afonso Leitão, Jéssica Vieira abandona a prova semanal sem medo: “Estou de Férias”

Big Brother
Há 1h e 47min

A Protegida: Jorge manda Clarice seduzir Óscar e afastá-lo de Laura

A Protegida
Ontem às 23:20
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Morangos com Açúcar 2023-2025 - Gravação automática

Morangos com Açúcar 2023-2025
Hoje às 02:56

Episódio 9 - A queda do ídolo

Morangos com Açúcar 2023-2025
Hoje às 02:00

Big Brother - Extra - 25 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

Fim da linha para Daniela? Lucy pode ter vencido a batalha por Guga

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:59

Ema implora ajuda a Apolo para salvar Ricardo: «Quero que entregues tudo»

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:56

A Protegida: Mónica reforça papel de JD na vida da filha e desafia a adversária

A Protegida
Ontem às 23:35
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN