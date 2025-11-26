Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Soma e segue - 26 de novembro de 2025

Ontem às 17:30
Soma e segue - 26 de novembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Mais Vistos

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Secret Story
Ontem às 12:18
1

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Secret Story
30 set, 17:46
2

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
Ontem às 11:41
3

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

Novelas
15 jul, 14:58
4

Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família

V+ TVI
25 nov, 15:12
5
07:52

Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas

Secret Story
Ontem às 22:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Secret Story
Há 30 min

Após quase um ano de silêncio, Alice Alves fala finalmente sobre os motivos que levaram à separação de Carlos Afonso

V+ TVI
Ontem às 20:15

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

Novelas
Ontem às 15:47

Viúva de Diogo Jota assinala 1.º aniversário da filha e há um pormenor que está a arrepiar

V+ TVI
Ontem às 17:50

Depois de reatar com o 'ex', Ana Duarte revela tudo sobre a separação: «Já nem o suportava»

Secret Story
Ontem às 16:13

Esta criança tornou-se num dos homens mais influentes do país. Reconhece?

Dois às 10
Ontem às 15:34

TVI PLAYER

Pedro desfaz-se em lágrimas depois de desvendar o segredo de Bruna

Secret Story
Ontem às 22:06

Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas

Secret Story
Ontem às 22:05

A Protegida - A Protegida: Conheça os novos donos da fábrica da café Vilalobos - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 01:22

«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma

Secret Story
Ontem às 22:47

Incêndio em blocos de apartamentos de 32 andares faz pelo menos 36 mortos em Hong Kong

Jornal Nacional
Ontem às 22:23

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:20
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Casal de ex-concorrentes de reality shows terminam a relação e deixam aviso: «É um assunto que não vai ser mais falado»

Dois às 10
Há 8 min

Cláudio Ramos sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: «É uma informação fidedigna»

Dois às 10
Há 14 min

Cristina Ferreira sobre o casamento do ano: «Se fosse ela, também queria um casamento pequeno»

Dois às 10
Há 15 min

Mariana - 27 de novembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Secret Story 9 - Extra - 27 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:10

A Protegida: Conheça os novos donos da fábrica da café Vilalobos

A Protegida
Hoje às 00:55
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Novelas
Ontem às 11:40

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom

Novelas
Ontem às 10:02

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
Ontem às 11:41

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Novelas
25 nov, 15:07

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Novelas
Ontem às 12:04

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Novelas
Ontem às 08:57