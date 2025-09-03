Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Soma e segue - 3 de setembro de 2025

Ontem às 17:15
Soma e segue - 3 de setembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»

V+ TVI
Ontem às 17:22
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão

V+ TVI
Ontem às 13:03
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina

V+ TVI
2 set, 16:37
Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Big Brother
Ontem às 17:48
Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’

Big Brother
2 set, 15:59
Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões

V+ TVI
2 set, 17:23
Elevador da Glória: Pai morreu, mãe está ferida e criança de 3 anos não larga polícia que o salvou

Dois às 10
Há 1h e 54min

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Big Brother
Há 2h e 39min

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises

Novelas
Há 1h e 49min

Elevador da Glória: Criança de 3 anos perde o pai e tem a mãe grávida ferida no hospital

Dois às 10
Há 1h e 39min

Dois meses depois, Cristiano Ronaldo partilha carta dedicada a Diogo Jota: «A vida juntou-nos...»

V+ TVI
Ontem às 15:08

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Big Brother
Há 3h e 28min

A Protegida: Acontecimento misterioso deixa Mariana e a mãe intrigadas e preocupadas

A Protegida
Ontem às 23:25

Criança de 3 anos ferida no descarrilamento perdeu o pai e a mãe está grávida e internada: «Começou a chorar, a gritar, agarrou-se às pernas de alguém e não largou mais essa pessoa. Era um agente da PSP»

Novo Dia
Há 2h e 46min

É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda

Big Brother
Ontem às 22:47

Big Brother - Extra - 3 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Fazenda: Joel é detido

A Fazenda
Ontem às 22:25

Testemunho do descarrilamento relata cenário de terror: «Eu vi as pessoas todas encarceradas»

CNN Hoje
Há 2h e 0min
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?

Dois às 10
Há 28 min

Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente

Dois às 10
Há 43 min

Quem assume o trono se algo acontecer ao príncipe William? Debate aquece no estúdio

Dois às 10
Há 58 min

Desentendimento entre Tiago Monteiro e Diana Pereira escala e deixa Cristina Ferreira em 'choque'

Dois às 10
Há 1h e 6min

Georgina Rodriguez deslumbra em Veneza, mas é o anel de noivado que rouba todas as atenções

Dois às 10
Há 1h e 11min

Cláudio Ramos revela porque deixou de seguir David Beckham... e a razão é hilariante

Dois às 10
Há 1h e 23min
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

Novelas
Ontem às 08:56

Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher

Novelas
Ontem às 10:03

Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo

Novelas
Ontem às 09:36

A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente

Novelas
Ontem às 10:17

Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»

Novelas
Ontem às 12:06

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?

Novelas
Ontem às 10:34
