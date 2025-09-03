TVI PLAYER
Soma e segue - 3 de setembro de 2025
Ontem às 17:15
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»
V+ TVI
Ontem às 17:22
1
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão
V+ TVI
Ontem às 13:03
2
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina
V+ TVI
2 set, 16:37
3
Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui
Big Brother
Ontem às 17:48
4
Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’
Big Brother
2 set, 15:59
5
Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões
V+ TVI
2 set, 17:23
6
EM DESTAQUE
Elevador da Glória: Pai morreu, mãe está ferida e criança de 3 anos não larga polícia que o salvou
Dois às 10
Há 1h e 54min
Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante
Big Brother
Há 2h e 39min
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises
Novelas
Há 1h e 49min
Elevador da Glória: Criança de 3 anos perde o pai e tem a mãe grávida ferida no hospital
Dois às 10
Há 1h e 39min
Dois meses depois, Cristiano Ronaldo partilha carta dedicada a Diogo Jota: «A vida juntou-nos...»
V+ TVI
Ontem às 15:08
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
Big Brother
Há 3h e 28min
TVI PLAYER
A Protegida: Acontecimento misterioso deixa Mariana e a mãe intrigadas e preocupadas
A Protegida
Ontem às 23:25
Criança de 3 anos ferida no descarrilamento perdeu o pai e a mãe está grávida e internada: «Começou a chorar, a gritar, agarrou-se às pernas de alguém e não largou mais essa pessoa. Era um agente da PSP»
Novo Dia
Há 2h e 46min
É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda
Big Brother
Ontem às 22:47
Big Brother - Extra - 3 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Fazenda: Joel é detido
A Fazenda
Ontem às 22:25
Testemunho do descarrilamento relata cenário de terror: «Eu vi as pessoas todas encarceradas»
CNN Hoje
Há 2h e 0min
A ACONTECER
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?
Dois às 10
Há 28 min
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente
Dois às 10
Há 43 min
Quem assume o trono se algo acontecer ao príncipe William? Debate aquece no estúdio
Dois às 10
Há 58 min
Desentendimento entre Tiago Monteiro e Diana Pereira escala e deixa Cristina Ferreira em 'choque'
Dois às 10
Há 1h e 6min
Georgina Rodriguez deslumbra em Veneza, mas é o anel de noivado que rouba todas as atenções
Dois às 10
Há 1h e 11min
Cláudio Ramos revela porque deixou de seguir David Beckham... e a razão é hilariante
Dois às 10
Há 1h e 23min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda
Novelas
Ontem às 08:56
Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher
Novelas
Ontem às 10:03
Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo
Novelas
Ontem às 09:36
A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente
Novelas
Ontem às 10:17
Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»
Novelas
Ontem às 12:06
Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?
Novelas
Ontem às 10:34