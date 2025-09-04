TVI PLAYER
Soma e segue - 4 de setembro de 2025
Ontem às 17:20
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão
V+ TVI
3 set, 13:03
1
Ameaças e tentativa de agressão: Diana Pereira reage às acusações da atual namorada do ex-marido, Tiago Monteiro
V+ TVI
Ontem às 17:01
2
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»
V+ TVI
3 set, 17:22
3
Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?
Big Brother
Ontem às 16:49
4
Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente
Big Brother
Ontem às 16:49
5
Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo
Dois às 10
Há 2h e 14min
6
EM DESTAQUE
Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo
Dois às 10
Há 2h e 13min
Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário
Dois às 10
Há 3h e 26min
Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida
Dois às 10
Ontem às 17:32
Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»
Novelas
Ontem às 09:50
Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor?
Big Brother
Ontem às 22:47
Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»
Dois às 10
Ontem às 16:08
TVI PLAYER
Última hora: pai da criança de 3 anos sobrevive à tragédia no Elevador da Glória
CNN Hoje
Há 2h e 21min
A Protegida: Sem medos, Anita coloca Hector no lugar
A Protegida
Ontem às 23:25
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo
Big Brother
Ontem às 15:56
A Fazenda: Leonor deixa Gaspar para trás para salvar Miguel
A Fazenda
Ontem às 22:25
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
Big Brother
Há 3h e 7min
Big Brother - Especial - 4 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:45
A ACONTECER
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»
Dois às 10
Há 26 min
Carina Frias recorda combate aos incêndios: «As pessoas dormiam na serra, caso voltasse a reacender»
Dois às 10
Há 27 min
Tiago Rodrigues viu arder a quinta da família nos incêndios de agosto. A poucos metros das chamas, foi assim que se salvou
Dois às 10
Há 34 min
Ex-concorrentes do Big Brother recordam pânico e horror durante os incêndios de agosto
Dois às 10
Há 52 min
Férias com ou sem filhos? «Os pais ficam mais cansados do que a trabalhar»
Dois às 10
Há 1h e 23min
«Sou o Goucha!»: Cláudio Ramos tenta enganar criança e a reação é hilariante
Dois às 10
Há 1h e 30min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri
Novelas
Ontem às 09:21
Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe
Novelas
Ontem às 09:53
Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»
Novelas
Ontem às 09:50
Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui
Novelas
Ontem às 11:18
Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se
Novelas
Ontem às 11:23
Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio
Novelas
Ontem às 08:40