Soma e segue - 5 de setembro de 2025

Ontem às 17:15
Soma e segue - 5 de setembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha

Mais Vistos

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Novelas
Ontem às 10:51
1

Esta é a tradição de Cristina Ferreira com mais de 30 anos: “É aqui que pouso o coração”

Novelas
6 ago, 15:06
2
02:41

Concorrentes recebem compras da semana e o que vai ver é inédito e surpreendente

Big Brother
Hoje às 00:17
3

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Dois às 10
4 set, 16:25
4

Três receitas fáceis para aproveitar sobras de frango

30 nov 2022, 17:36
5

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Novelas
4 set, 09:50
6
EM DESTAQUE

Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia

Dois às 10
Ontem às 12:55

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Big Brother
Ontem às 15:47

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Dois às 10
Ontem às 15:57

Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos

Dois às 10
Ontem às 14:10

Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother

Big Brother
Ontem às 12:41

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Novelas
Ontem às 13:53

TVI PLAYER

A Protegida - 5 de setembro - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:19

Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda

Big Brother
Ontem às 09:18

A Fazenda - Lukenia faz chantagem maquiavélica a Talu

A Fazenda
Ontem às 22:25

Big Brother - Especial - 5 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 21:45

Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»

Big Brother
Ontem às 14:06

A Protegida - Teresa não viajava sozinha quando teve o acidente

A Protegida
Ontem às 23:30
A ACONTECER

Mariana - 6 de setembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:30

A Protegida - 5 de setembro - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:19

A Protegida: Sensual, Gina é rejeitada por Nuno

A Protegida
Ontem às 23:35

A Protegida: Eis o motivo, que nunca foi revelado, para Gonçalo ter deixado Duarte paraplégico

A Protegida
Ontem às 23:30

A Protegida: É encontrado sangue de outra pessoa no carro de Teresa

A Protegida
Ontem às 23:25

A Protegida: Duarte está de volta e humilha Gonçalo

A Protegida
Ontem às 23:20
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

Novelas
4 set, 11:39

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

Novelas
Ontem às 09:01

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Novelas
Ontem às 10:51

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Novelas
Ontem às 12:14

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Novelas
Ontem às 11:28

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

Novelas
Ontem às 09:58
