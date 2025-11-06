Soma e segue - 6 de novembro de 2025

TVI PLAYER
Ontem às 17:30
Com Manuel Luís Goucha.
Hoje vende imóveis de luxo, mas foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90
V+ TVI
5 nov, 12:04
1
01:03
Pedro descai-se? A declaração inédita sobre Marisa que acabou com as dúvidas de Leandro e Marisa Susana
Secret Story
Hoje às 08:24
2
Cristiana Jesus revela que dois ex-concorrrentes voltaram a namorar e deixa Cláudio Ramos em 'choque'
Dois às 10
Há 1h e 42min
3
01:03
Pedro Jorge declara o seu amor a Marisa em voz alta: e Leandro tem reação hilariante
Secret Story
Há 1h e 58min
4
Tenho 40 anos e nunca tive um namorado: «Sou sempre a outra»
V+ TVI
Ontem às 10:17
5
Casa dos Segredos: as fotografias mais escaldantes de Gabriela Santana em biquíni! Veja aqui
Secret Story
1 out 2024, 18:25
6
Maria Botelho Moniz tem novo projeto na TVI: e é dos mais especiais que já teve
Secret Story
Ontem às 12:45
O milagre arrepiante. Maria José acredita que as cinzas da mãe a 'salvaram' no grave acidente de viação
Dois às 10
Há 31 min
A minha mulher está comigo por interesse: «Nunca me amou, mas dei-lhe a vida que ela queria»
V+ TVI
Há 57 min
A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality
Secret Story
Há 28 min
«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde
Novelas
Há 1h e 10min
TVI PLAYER
Homem mata mulher à facada em plena via pública no Porto
Jornal Nacional
Ontem às 21:46
Secret Story 9 - Extra - 6 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Pedro Jorge declara o seu amor a Marisa em voz alta: e Leandro tem reação hilariante
Secret Story
Há 1h e 58min
A Protegida: Ânimos exaltam-se entre JD e Clarice
A Protegida
Ontem às 23:10
Terra Forte: Rosa Maria revela nova pista sobre o desaparecimento de Flor do navio
Terra Forte
Ontem às 22:10
Secret Story 9 - Especial - 6 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
Cantor português vai mesmo preso — juiz condena-o a seis anos de prisão
Dois às 10
Há 6 min
Ruben Aguiar conhece finalmente a decisão do juiz. E não é o que esperava
Dois às 10
Há 7 min
Ia depositar as cinzas da mãe quando o inesperado aconteceu. E talvez tenham sido as cinzas a salvá-la
Dois às 10
Há 40 min
Maria José sobre esclerosa múltipla: «Disseram à minha filha, que tinha 12 anos na altura, para se despedir de mim»
Dois às 10
Há 41 min
Descobriu a esclerose múltipla aos 25 anos, mas nada a preparou para o que aconteceu aos 50
Dois às 10
Há 49 min
Foi a professora quem revelou o segredo que Simone tentou esconder dos pais
Dois às 10
Há 1h e 0min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?
Novelas
Há 3h e 33min
Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?
Novelas
Há 2h e 31min
«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde
Novelas
Há 1h e 10min
“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel
Novelas
Ontem às 14:34
Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses
Novelas
Ontem às 16:43
Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita
Novelas
Há 2h e 21min