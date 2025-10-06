TVI PLAYER
Soma e segue - 6 de outubro de 2025
Ontem às 17:40
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
V+ TVI
Ontem às 16:50
1
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas
V+ TVI
5 out, 09:09
2
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
Dois às 10
Ontem às 15:04
3
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Novelas
Ontem às 14:21
4
Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»
Novelas
2 mai 2024, 10:55
5
Sandro, do Secret Story, e a namorada
Dois às 10
Ontem às 15:03
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story
Secret Story
Ontem às 22:53
Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»
Dois às 10
Há 2h e 6min
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento
Novelas
Ontem às 15:29
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting
Secret Story
Ontem às 16:48
Antiga apresentadora da TVI volta às origens e mostra-se a vender na feira com o namorado: «Só me sentei para comer»
Dois às 10
Há 2h e 27min
Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova
Secret Story
Ontem às 20:06
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 7 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:08
A Protegida: O tão esperado beijo ardente entre Laura e Óscar
A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story 9 - Especial - 6 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Bruno e Marisa começam a manhã a dançar juntinhos
Secret Story
Há 51 min
Fábio enfia-se na cama de Liliana para passar a noite: «Não penses no que está lá fora»
Secret Story
Há 53 min
Imagéns noturnas inéditas! Fábio e Liliana quase se beijaram?
Secret Story
Ontem às 19:51
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Daniela Santos lança duras críticas a Liliana: «Sou solidária com o Zé»
Dois às 10
Há 38 min
Daniela Santos reage ao pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda: «Se quisesse viver de polémicas…»
Dois às 10
Há 44 min
«Eu tenho mais que fazer»: Daniela Santos reage às novidades na relação de Afonso Leitão a Catarina Miranda
Dois às 10
Há 44 min
Após envolvimento com Afonso Leitão, Cláudio Ramos questiona Daniela Santos: «O teu coração está ocupado?»
Dois às 10
Há 44 min
Cristina Ferreira aborda Daniela Santos sobre o pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda: «Imaginavas aquilo?»
Dois às 10
Há 44 min
Após ‘tempestade’ no «Big Brother Verão», Daniela Santos vê sonho concretizado
Dois às 10
Há 48 min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido
Novelas
5 out, 11:17
Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer
Novelas
4 out, 11:27
Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade
Novelas
Ontem às 15:56
Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?
Novelas
Ontem às 14:21
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento
Novelas
Ontem às 15:29
Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri
Novelas
Ontem às 09:25