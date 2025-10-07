Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Soma e segue - 7 de outubro de 2025

Ontem às 17:10
Soma e segue - 7 de outubro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Mais Vistos

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso

V+ TVI
6 out, 16:50
1

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Secret Story
Ontem às 10:31
2

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Dois às 10
6 out, 15:04
3

Sandro, do Secret Story, e a namorada

Dois às 10
6 out, 15:03
4

Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro

V+ TVI
Ontem às 10:39
5

Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo»

Secret Story
Há 3h e 17min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda

Secret Story
Ontem às 22:29

Zé reage à insinuação de traição feita por Liliana: «Sempre achei que ela...»

Dois às 10
Há 2h e 48min

Vem aí em «A Fazenda»: Há clima de romance entre Laura e Ary?

Novelas
Há 3h e 38min

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Novelas
Ontem às 16:26

Sabia que nenhuma das filhas de Cinha Jardim usa o seu nome verdadeiro? Descubra como se chamam Isaurinha e Pimpinha Jardim

V+ TVI
Ontem às 17:17

Daniela Santos cumpre grande sonho e confessa: “Estou concretizada”

Secret Story
Ontem às 20:21

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 8 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora

Secret Story
Ontem às 22:56

Beijo quente ao amanhecer: Liliana e Fábio celebram o «primeiro Natal juntos»

Secret Story
Há 2h e 1min

A Protegida: Hector apanha Anita a conspirar com JD

A Protegida
Ontem às 23:30

Secret Story 9 - Especial - 7 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

Caos na casa: Liliana e Pedro Jorge perdem a cabeça - com Marisa à mistura

Secret Story
Há 49 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Emocionada, Cristina Ferreira deixa conselho a mãe de luto há 11 anos: «Não se castigue por ser feliz»

Dois às 10
Há 24 min

11 anos após perder o filho, Susana mantém as persianas de casa fechadas: «O sol é alegria, alegria que não temos»

Dois às 10
Há 36 min

Antes de morrer, Bernardo, de apenas cinco anos, disse ao pai: «Estou cansado, quero ir dormir»

Dois às 10
Há 46 min

Bernardo, de cinco anos, faleceu no infantário, quando os pais chegaram para o buscar

Dois às 10
Há 46 min

Filho de Susana morreu de enfarte com apenas cinco anos

Dois às 10
Há 46 min

Adriana recorda palestra com Cristina Ferreira: «Nada acontece por acaso»

Dois às 10
Há 53 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Pai de Joel torna-se cúmplice dele num crime sombrio

Novelas
Ontem às 08:59

Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente

Novelas
Ontem às 09:56

Nos anos 80, foi considerada uma das mulheres mais bonitas e com personalidade de Portugal. Veja como ela mudou

Novelas
Ontem às 15:25

«Aviso todas as mães»: o grito de revolta de atriz conhecida após o filho ser alvo de bullying

Novelas
Ontem às 11:27

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Novelas
Ontem às 16:26

Vem aí em «A Fazenda»: Filho de Esmeralda faz um pacto com o diabo?

Novelas
Ontem às 10:32