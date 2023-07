«Somos impulsionadores de exportações, embaixadores do que melhor se faz em Portugal»

Há 2h e 6min

Alexandra Borges, Diretora Geral de Compras do LIDL, esteve hoje no “Esta Manhã” para falar sobre o impacto das exportações de produtos nacionais nos vários mercados onde o LIDL está presente. Na conversa com Nuno Eiró, Alexandra Borges falou ainda da relação da marca com os produtores nacionais e as mais valias que estes têm tido com as exportações feitas