Sónia: «Já perdi uma filha, não vou aguentar perder outra» - Veja a conversa completa

Há 2h e 45min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Sónia Santos, a nossa convidada conta que a filha Fátima logo em bebé deu sinais de que algo não estava bem, não dormia. Aos três anos, os sinais intensificaram-se Fátima tornou-se agressiva, irritadiça tudo era um problema. Márcio, o pai, revela que a menina dele mudou que precisa de ajuda e que ele procurou essa ajuda, mas que esta nunca chegou. Márcio já ouviu a filha dizer que se quer matar e Sónia diz viver sobressaltada, temendo chegar um dia ao quarto e a filha não estar viva. Sónia pede ajuda para as terapias dos filhos, pois quanto mais tempo passar pior são as consequências no atraso do desenvolvimento deles.