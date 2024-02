Sónia sofreu seis abortos espontâneos em cinco anos: «Achei sempre que a culpa era minha»

Há 3h e 9min

No «Dois às 10», Sónia Sousa começa por partilhar que em cinco anos sofreu seis abortos espontâneos. Explica que foi horrível para si estar na expetativa de ter um filho e depois não o ter. Conta ainda que da primeira vez que engravidou de Edgar chegou a ter o quarto montado, que deixaram para a segunda gravidez. Refere que as três primeiras perdas foram as piores. Sempre se culpou, apesar de os médicos a desresponsabilizarem. Diz que a luta foi grande e nunca desistiu, por isso mesmo, engravidou uma sétima vez (de Edgar, porque era a 8ª gravidez de Sónia). Todos pensaram que Sónia ia perder o bebé, pois o primo, que considerava ser um irmão, morreu num acidente de moto. A dor da perda era tão grande que não estava a pensar na gravidez. O tempo foi passando… passou os 3 meses, os 4, 5, 6, 7, 8 e o Guilherme nasceu.