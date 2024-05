Soraia avisa Tomané: «Vais pagar por cada palavrinha que disseste»

Há 1h e 44min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) suspira a recordar-se de Tiago (José Condessa). Tomané (Salvador Nery) mete-se com ela, insinuando que ela continua sem o esquecer. Sal sai dali irritada. Soraia (Paula Neves) critica Tomané por continuar a tentar seduzir Sal, Tomané desculpa-se que somente o está a fazer para controlá-la, acusando-a de estar com ciúmes. Tomané diz a Lola (Ana Bustorff) estar ali no Brasil para conhecer outras mulheres, Lola olha-o fula.