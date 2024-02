Há 1h e 7min

No Dois às 10, recebemos Soraia, amiga de Noélia e vencedora do Big Brother 2020. Soraia comenta a postura de Noélia no jogo do Big Brother - Desafio Final, na semana em que está nomeada e acaba por falar da relação com Daniel Guerreiro, que conheceu dentro do Big Brother.