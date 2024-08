Há 1h e 45min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) adormeceu na cama, com a faca do jantar caída no chão. Soraia (Paula Neves) chega para levar o tabuleiro dela para a cozinha. Simone olha-se no espelho e, impressionada com sua aparência, corre para o banheiro sem fechar a porta.