Soraia estava no trânsito quando abriu a porta do carro e sofreu um embate de um motociclo

Há 1h e 54min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, contamos tudo do caso que marca o programa da tarde «O jogo do empurra».

Soraia estava parada no trânsito na Ponte 25 de Abril quando sofreu um embate de um motociclo na porta do carro. Ninguém ficou ferido, mas as viaturas ficaram danificadas e agora alguém tem de pagar. Soraia conta que estava parada no trânsito quando o carro ao lado a avisou que tinha o vestido a sair da porta. Esta agradeceu, abriu a porta e no momento em que abriu surgiu a mota de Mário, que embateu.

Para Soraia, Mário vinha em excesso de velocidade e não teve cuidado a passar o trânsito dos carros. Mário refuta tudo o que Soraia disse e referiu que não foi a única mota a tentar passar o trânsito. Com o embate, Mário foi projetado e causou estragos noutro carro.

Ao tribunal, Soraia pede que Mário tome as responsabilidades e pague os estragos dos vários envolvidos.