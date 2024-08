Soraia fica chocada: «O Tomané rico?»

Há 2h e 42min

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) olha intrigada para Tomané (Salvador Nery) a dizer-lhe que ela tomou a opção errada ao ficar do lado de Simone (Alexandra Lencastre) naquela batalha pelo dinheiro de Justino (António Capelo), dizendo enigmático que ela depois saberá do que está a falar. Tomané acaba por contar a Soraia (Paula Neves) que Justino deixou Lola (Ana Bustorff) como uma mulher rica no seu testamento, e ele vai ficar também muito bem por ir ficar a gerir uma grande parte do seu património. Tomané diz a Soraia que agora é tarde demais para ela pensar em voltar para ele, deixando-a fula.