No «Dois às 10», Soraia partilha a sua experiência com o cancro da mama. A jovem descobriu o nódulo no peito esquerdo sem querer, em agosto de 2024. Soraia relembra a experiência da mãe, que também teve cancro da mama há sete anos. A convidada falou ainda sobre as consequências que este diagnóstico lhe poderá trazer, nomeadamente no que toca à maternidade, e explica de que forma lida com essa realidade.