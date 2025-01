Sorriso de sonho após doença - «É brutal a evolução»: Miguel Almeida

Há 2h e 12min

No «Dois às 10», Ismael partilhou a sua história de vida, desde o sonho de infância de se tornar padre, a entrada no seminário aos 12 anos e a posterior saída. Aos 11 anos, Ismael decidiu entrar para o seminário, onde permaneceu durante 10 anos. Aos 24 anos, Ismael foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin. Após tratamentos intensivos e um transplante de medula óssea, Ismael recuperou. Em 2016, o seu pai foi diagnosticado com cancro na garganta e faleceu em 2020. Atualmente, Ismael enfrenta as sequelas do tratamento do cancro, tendo perdido os dentes inferiores. O médico dentista Miguel Almeida esclareceu as vantagens dos implantes dentários como solução para problemas dentários resultantes de doenças como a de Ismael.