Há 24 min

No «Dois às 10», recebemos jovem portuguesa tornou-se um fenómeno nas redes sociais devido à sua impressionante semelhança com Georgina Rodríguez, a famosa companheira de Cristiano Ronaldo. Íris Soares revela como a sua vida mudou desde que começou a ser reconhecida por essa semelhança. O aumento de popularidade foi visível, especialmente no Instagram.