No «Dois às 10», conhecemos o Bairro Sul da Póvoa de Varzim através do ex-concorrente do “Secret Story” Heitor Nunes. Acompanhámos o jovem ao bairro com visita obrigatória à Associação onde preparam as marchas e conhecemos algumas tradições da zona. Além de Heitor, falámos também com a avó, avô e tia, que representam precisamente o bairrismo que se vive na Póvoa de Varzim.