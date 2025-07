Há 1h e 35min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Vidas Paralelas». Carla Moura descobriu no telemóvel do marido uma subscrição numa plataforma de conteúdos para adultos e, para sua surpresa, reconheceu uma das criadoras: Rita Figueiredo, professora primária da sua filha num colégio católico. Inconformada com a situação, Carla pressionou até que Rita deixasse de dar aulas na escola.