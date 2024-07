Há 1h e 53min

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, decorreu a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa. Flávio Furtado fala-nos do seu fato surpreendente com limões desenhados e do seu regresso ao «TVI Extra». A atriz Marta Gil, do elenco de «Festa é Festa», junta-se à festa.