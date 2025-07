Surpreendente! Ex-concorrente do Big Brother marca presença no Funtástico. Saiba quem

Há 1h e 42min

No Funtástico, Manuel Luís Goucha foi surpreendido por um ex-concorrente do Big Brother, presente na plateia. Em direto, o apresentador aproveitou para o revelar ao público e conversar um pouco com... Diogo Bordin!

A relação entre Diogo Bordin e Carolina Braga conquistou o público dentro da casa do Big Brother 2025, mas a vida real já colocou à prova o primeiro grande desafio do casal. Fora das câmaras, e agora longe da rotina da casa mais vigiada do país, Diogo e Carolina enfrentam um obstáculo prático, mas significativo: não vivem no mesmo país.

Durante a presença no programa Dois às 10, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Diogo revelou que ainda não tem residência fixa em Portugal — ao contrário de Carolina, que já está instalada por cá. «É um problema que ainda está a ser resolvido, mas faz parte», afirmou o ex-concorrente, sem entrar em grandes detalhes, mas deixando claro que a situação requer alguma gestão.

Apesar da diferença geográfica e da logística ainda indefinida, os dois mantêm a boa disposição e cumplicidade que os tornou um dos casais mais acarinhados pelo público. O momento até foi alvo de brincadeiras por parte dos apresentadores, com Cláudio Ramos a atirar em tom de provocação: «É a Carolina que nos vai responder!» levando risos ao estúdio. Questionado de forma mais direta sobre o estado da relação, Diogo respondeu com um sorriso tímido: «Estamos bem».

O «primeiro teste» fora da casa parece estar a ser encarado com naturalidade. Entre desafios logísticos e decisões importantes, Diogo e Carolina mostram que, para já, o amor continua firme — mesmo fora das paredes da casa do Big Brother.