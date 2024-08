Há 2h e 2min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) sorri por Susana (Isabel Figueira) asseverar-lhe estar do lado dela e não de Simone. Susana olha confusa para Valdemar (Vítor Hugo), Regina e Sal (Carolina Amaral) a perguntarem-lhe se a morte de Salete é mesmo natural. Sal mostra-lhe de seguida a fotografia do panfleto com Simone, deixando Susana muito confusa.