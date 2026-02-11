Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Susana perdeu o filho aos 5 anos e hoje pede desculpa à filha: «Entreguei-me à dor e não lhe dei colo»

Há 1h e 44min
Susana perdeu o filho aos 5 anos e hoje pede desculpa à filha: «Entreguei-me à dor e não lhe dei colo» - TVI

No «Momento Certo», conhecemos a história de vida de Susana que parou há 11 anos, quando o seu filho Bernardo morreu tragicamente aos cinco anos, vítima de um enfarte do miocárdio. Consumida por uma dor insuportável, Susana fechou-se num abismo de luto: criou um altar com as cinzas do filho, tentou pôr termo à vida e isolou-se do mundo. No processo, a maior vítima foi a sua filha mais velha: Susana não só se esqueceu de lhe dar colo, como chegou a culpá-la pela perda do irmão.

Mais Vistos

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

Novelas
Ontem às 16:21
1

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

Novelas
19 mai 2025, 15:38
2

«Mais feliz e mais leve»: filha de Iva Domingues toma decisão radical e a mãe já reagiu

V+ TVI
Hoje às 15:13
3

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Secret Story
Há 3h e 40min
4

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
Ontem às 14:49
5

Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

Secret Story
31 dez 2025, 21:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

1ª Companhia
Hoje às 16:23

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

Novelas
Hoje às 14:56

Aos 81 anos, Lili Caneças desafia a idade e revela o segredo que mantém a sua forma física

Dois às 10
Hoje às 14:14

Ator de Morangos com Açúcar recebeu notícia que o deixou sem chão: «Acordei de forma sobressaltada»

Dois às 10
Hoje às 15:48

“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país

Novelas
Hoje às 16:04

Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

Dois às 10
Hoje às 14:51

TVI PLAYER

Amor à Prova: Amália e Carlos são apanhados

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Terra Forte: Armando volta à casa de Babi com uma missão

Terra Forte
Ontem às 23:15

Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico

Amor à Prova
9 fev, 22:45

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

TVI Jornal
Hoje às 14:08

Derrocada condiciona trânsito na A5 no sentido Lisboa-Cascais

CNN Breaking News
Há 2h e 54min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 1h e 6min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 10 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 1h e 6min

Susana perdeu o filho aos 5 anos e hoje pede desculpa à filha: «Entreguei-me à dor e não lhe dei colo»

Momento certo
Há 1h e 44min

A história de Beatriz que emocionou os portugueses terminou com o abreço que parou o País

Momento certo
Há 1h e 46min

Estará vivo? Beatriz procura o pai 25 anos após ser expulsa de casa em pânico

Momento certo
Há 1h e 46min

Castigos "à moda antiga": Pedagogia eficaz ou traumas para a vida?

A Sentença
Hoje às 15:39
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy

Novelas
Hoje às 08:57

Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer

Novelas
Hoje às 09:30

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

Novelas
Ontem às 16:21

«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação

Novelas
Ontem às 15:49

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
Ontem às 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Novelas
Hoje às 09:56