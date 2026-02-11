Susana perdeu o filho aos 5 anos e hoje pede desculpa à filha: «Entreguei-me à dor e não lhe dei colo»

Há 1h e 44min

No «Momento Certo», conhecemos a história de vida de Susana que parou há 11 anos, quando o seu filho Bernardo morreu tragicamente aos cinco anos, vítima de um enfarte do miocárdio. Consumida por uma dor insuportável, Susana fechou-se num abismo de luto: criou um altar com as cinzas do filho, tentou pôr termo à vida e isolou-se do mundo. No processo, a maior vítima foi a sua filha mais velha: Susana não só se esqueceu de lhe dar colo, como chegou a culpá-la pela perda do irmão.