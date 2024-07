Há 1h e 50min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) diz a Sal (Carolina Amaral) que ela acabará por ficar do seu lado. Sal, furiosa, tenta expulsar Simone, que resiste e abraça o caixão de Justino novamente. Susana (Isabel Figueira) intervém, pedindo a Simone que não cause mais problemas. Simone, ao ver a filha, sai rapidamente, deixando todos intrigados, especialmente Vitória (Teresa Tavares), que começa a conversar com Susana.